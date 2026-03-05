Трамп назвал европейцев сосунками из-за закупок ветрогенераторов у Китая

Трамп напомнил, что на протяжении трёх лет предупреждал Европу о последствиях, и теперь, по его словам, европейцы вынуждены признать его правоту. Он неоднократно называл «зелёную энергетику» мошенничеством, призывая делать ставку на нефть и газ. Именно это, по мнению американского лидера, обеспечит США дешёвую энергию и технологическое лидерство в сферах ИИ и криптовалют.