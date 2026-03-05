Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал европейцев сосунками из-за закупок ветрогенераторов у Китая

Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские страны за массовую закупку ветрогенераторов у Китая. Во время круглого стола в Белом доме он назвал европейцев «сосунками», которые скупают технику, произведённую в КНР.

«Много вы видели ветряных электростанций в Китае в последнее время? Они сами производят эти ветряки и впаривают их сосункам в Европе», — заявил американский лидер.

Трамп напомнил, что на протяжении трёх лет предупреждал Европу о последствиях, и теперь, по его словам, европейцы вынуждены признать его правоту. Он неоднократно называл «зелёную энергетику» мошенничеством, призывая делать ставку на нефть и газ. Именно это, по мнению американского лидера, обеспечит США дешёвую энергию и технологическое лидерство в сферах ИИ и криптовалют.

Ранее Трамп резко высказался о состоянии европейских стран. Он заявил, что Европа изменилась до неузнаваемости и утратила прежнюю жёсткость. По его мнению, в ряде государств к власти пришли политики, чрезмерно сосредоточенные на природоохранной повестке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше