Глава Иракского Курдистана высказался об участии в конфликте против Ирана

Барзани: Иракский Курдистан не будет стороной конфликтов на Ближнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

КАИР, 5 мар — РИА Новости. Иракский Курдистан не будет стороной конфликтов на Ближнем Востоке, заявил глава автономного региона Нечирван Барзани.

«Регион (Иракский Курдистан — ред.) не будет стороной конфликтов и останется, как всегда, фактором мира», — приводит телеканал Rudaw слова Барзани в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

