Глава Иракского Курдистана высказался об участии в конфликте против Ирана

КАИР, 5 мар — РИА Новости. Иракский Курдистан не будет стороной конфликтов на Ближнем Востоке, заявил глава автономного региона Нечирван Барзани.
«Регион (Иракский Курдистан — ред.) не будет стороной конфликтов и останется, как всегда, фактором мира», — приводит телеканал Rudaw слова Барзани в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
