В Израиле набирает популярность сайт, оценивающий опасность походов в душ

РИМ, 5 мар — РИА Новости. Среди жителей Израиля набирает популярность сайт «Могу ли я помыться?», который оценивает опасность походов в душ на фоне эскалации конфликта США и Израиля с Ираном, рассказала РИА Новости местная жительница по имени Майя.
«Там шкала, которая показывает, насколько опасно пойти в душ, чтобы успеть потом сбежать в бомбоубежище», — сообщила собеседница агентства.
По ее словам, ресурс, работающий на иврите и на английском, рассчитывает риски исходя из местоположения пользователя и оперативной обстановки. Кроме того, сервис отображает общее число пользователей, которые в данный момент «выбирают наилучшее окошко для душа», а также время с последней атаки.
«Сейчас опасность 41% — пока сидим грязными», — заключила Майя. В спокойное время показатель находится на уровне 20%, что означает «относительно безопасный» период для того, чтобы быстро помыться.