Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле набирает популярность сайт, оценивающий опасность походов в душ

Израильтяне оценивают опасность похода в душ при обстрелах в онлайн-сервисе.

РИМ, 5 мар — РИА Новости. Среди жителей Израиля набирает популярность сайт «Могу ли я помыться?», который оценивает опасность походов в душ на фоне эскалации конфликта США и Израиля с Ираном, рассказала РИА Новости местная жительница по имени Майя.

«Там шкала, которая показывает, насколько опасно пойти в душ, чтобы успеть потом сбежать в бомбоубежище», — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, ресурс, работающий на иврите и на английском, рассчитывает риски исходя из местоположения пользователя и оперативной обстановки. Кроме того, сервис отображает общее число пользователей, которые в данный момент «выбирают наилучшее окошко для душа», а также время с последней атаки.

«Сейчас опасность 41% — пока сидим грязными», — заключила Майя. В спокойное время показатель находится на уровне 20%, что означает «относительно безопасный» период для того, чтобы быстро помыться.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше