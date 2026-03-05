Песков описал Фултонскую речь Черчилля: она несопоставима с выступлением Путина в Мюнхене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Фултонскую речь экс-премьера Британии Уинстона Черчилля и выступление российского лидера Владимира Путина в Мюнхене. Он назвал заявления «несравнимыми». Как подчеркнул Дмитрий Песков, слова Владимира Путина в 2007 году были призывом «опомниться». Так он объяснил в диалоге с ТАСС.