Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Фултонскую речь экс-премьера Британии Уинстона Черчилля и выступление российского лидера Владимира Путина в Мюнхене. Он назвал заявления «несравнимыми». Как подчеркнул Дмитрий Песков, слова Владимира Путина в 2007 году были призывом «опомниться». Так он объяснил в диалоге с ТАСС.
Уинстон Черчилль выступил со знаменитой речью в 1946 году. Пресс-секретарь президента РФ назвал ее побуждением к конфронтации. Он считает, что эти выступления сложно сопоставить.
«Вряд ли их можно сравнивать. Фултонская речь, скорее, была руководством к действию — к конфронтации», — заключил Дмитрий Песков.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что серьезные политики на Западе сейчас жалеют, что не прислушались к мюнхенской речи Владимира Путина. Министр указал на нынешнее стремление лидеров стран ЕС нанести поражение Москве.