Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков описал Фултонскую речь Черчилля: она несопоставима с выступлением Путина в Мюнхене

Песков назвал речь Путина в Мюнхене призывом опомниться, слова Черчилля — другое.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Фултонскую речь экс-премьера Британии Уинстона Черчилля и выступление российского лидера Владимира Путина в Мюнхене. Он назвал заявления «несравнимыми». Как подчеркнул Дмитрий Песков, слова Владимира Путина в 2007 году были призывом «опомниться». Так он объяснил в диалоге с ТАСС.

Уинстон Черчилль выступил со знаменитой речью в 1946 году. Пресс-секретарь президента РФ назвал ее побуждением к конфронтации. Он считает, что эти выступления сложно сопоставить.

«Вряд ли их можно сравнивать. Фултонская речь, скорее, была руководством к действию — к конфронтации», — заключил Дмитрий Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что серьезные политики на Западе сейчас жалеют, что не прислушались к мюнхенской речи Владимира Путина. Министр указал на нынешнее стремление лидеров стран ЕС нанести поражение Москве.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше