Неудержимые: ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России

Почувствовав уверенность в себе, москвичи ещё сильнее прижали соперников к воротам. Например, тому же Глебову не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел Козлова. Зато чуть позже удалось отличиться Круговому. На этот раз изумительный пас отдал Кисляк. Сместившись с левого края, он выполнил идеальный заброс на ход партнёру в штрафную. А тот в касание отправил снаряд в сетку. Судьи проверили эпизод на предмет офсайда, но не нашли его.