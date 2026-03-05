Неудержимые: ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Хозяева сходу завладели инициативой и в дебюте заработали пенальти. Однако Станислав Агкацев парировал удар Ивана Облякова с точки. А спустя несколько минут южане открыли счёт в ходе контратаки. После перерыва москвичи перевернули ход встречи. Одним из главных героев стал автор двух результативных передач Матвей Кисляк. А голами отметились Кирилл Глебов, Даниил Круговой и Матеус Алвес. Гости же заканчивали встречу в меньшинистве, поскольку вышедший на замену Джованни Гонсалес получил две жёлтые карточки за пять минут.
Сражение ЦСКА и «Краснодара».
ЦСКА после зимней паузы виделся едва ли не главным теневым претендентом на титул. Команда отлично точечно усилилась. В опорную зону был взят Дмитрий Баринов из «Локомотива», в линию атаки — Лусиано Гонду из «Зенита», а в центр защиты — Матеус Рейс из «Спортинга». Плюс удалось приобрести несколько молодых талантливых исполнителей, в том числе Данила Козлова из «Краснодара».
Однако первый матч года получился неудачным. Москвичи потерпели поражение от «Ахмата» в национальном первенстве и ещё больше отстали от топ-3. Далее, всего спустя два дня, ждало тяжелейшее домашнее противостояние с «Краснодаром» в Пути РПЛ Кубка страны. Причём южане, в отличие от соперника, имели после дерби с «Ростовом» на сутки отдыха больше.
Казалось, Фабио Челестини прибегнет к серьёзной ротации. Баринов и без того не мог помочь новым одноклубникам по причине дисквалификации. Однако в остальном швейцарец бросил в бой всех лидеров за исключением Игоря Акинфеева. С первых минут появился и Козлов, который, наверняка, по-особенному настроился на бывший коллектив. Мурад Мусаев, напротив, поберёг многих ключевых исполнителей и оставил в резерве Витора Тормену, Лукас Оласу, Эдуарда Сперцяна, Джона Кордобу и Виктора Са. Зато свой шанс получил новичок Хуан Боселли.
Неудивительно, что армейцы сходу завладели инициативой и принялись плести комбинации возле чужой штрафной. По флангам здорово подключались вперёд Мойзес и Милан Гайч. А Лусиано Гонду выполнил несколько хитрых скидок пятками. Гости были вынуждены в основном обороняться.
Давление достаточно быстро принесло свои плоды. После очередного розыгрыша углового Боселли не успел дотянуться до мяча в штрафной и пробил снизу по шипам Гайча. Нарушение правил получилось не самым очевидным, и потому Алексей Сухой сначала его не зафиксировал. Но, посовещавшись с коллегами на VAR и посмотрев повтор, указал на точку.
Гол ЦСКА полностью вытекал из логики, но Станислав Агкацев в очередной раз проявил себя как мастер одиннадцатиметровых. Иван Обляков пробил в левый от себя угол, но вратарь угадал направление полёта мяча и отразил десятый пенальти во взрослой карьере.
Наказание от южан последовало незамедлительно. Спустя буквально несколько минут Матвей Кисляк на своей половине подарил снаряд Жоау Батчи. Тот протащил его вперёд и отдал пас на Мозеса Кобнана. Нигериец не слишком здорово пробросил мяч себе на ход, но тот удачно отскочил от ноги Матеуса Рейса. Форвард пробил точно в ближний угол. Владислав Тороп успел среагировать, но не спас.
Зато Агкацев продолжал выручать партнёров. Особенно запомнился стопроцентный момент в компенсированное время, когда москвичи организовали контратаку три в одного. Кирилл Глебов, воспользовавшись скидкой Козлова, оказался с глазу на глаз со Станиславом. Но тот сократил дистанцию и отразил выстрел.
Мусаева явно не устраивало происходящее на поле, и ещё до перерыва он бросил в бой Сперцяна, а сразу после — Оласу и Кордобу. С появлением колумбийца южане заиграли активнее и смелее. Форвард принялся хотя бы цепляться за мяч на чужой половине и навязывал борьбу Мойзесу и Жоао Виктору.
Однако это были лишь единичные эпизоды. Красно-синие продолжали действовать первым номером. Не успели они вернуться на газон, как Данил Круговой из-за пределов штрафной немного не попал в дальний угол. А затем Кисляк угодил в крестовину.
Долго так продолжаться не могло. Тем более армейцы изменили тактику. Гонду опускался в глубину и оттуда разгонял атаки. А с флангов постоянно следовали попытки вскрыть чужую оборону забросами на ход быстрым исполнителям. Задумка сработала на 54-й минуте. Гайч сделал передачу на ход Глебову справа, а тот как от стоячего убежал от Диего Косты и перебросил вышедшего навстречу Агкацева.
Почувствовав уверенность в себе, москвичи ещё сильнее прижали соперников к воротам. Например, тому же Глебову не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел Козлова. Зато чуть позже удалось отличиться Круговому. На этот раз изумительный пас отдал Кисляк. Сместившись с левого края, он выполнил идеальный заброс на ход партнёру в штрафную. А тот в касание отправил снаряд в сетку. Судьи проверили эпизод на предмет офсайда, но не нашли его.
Южане, складывалось впечатление, не знали, чем ответить. Вдобавок вышедший на замену Джованни Гонсалес получил две жёлтые карточки за пять минут. Правда, вторая вызвала вопросы. Сухой продемонстрировал уругвайцу «горчичник» за то, что тот придержал руками на подаче углового Козлова. Фол явно не тянул на предупреждение, но рефери принял жёсткое решение. После этого подопечные Мусаева долго спорили с ним.
В концовке гости, несмотря на это, сумели организовать финальный штурм. Однако Тороп справился сразу с несколькими ударами в створ. А в компенсированное время хозяева заработали угловой и поставили точку. Причём Кисляк оформил ассистентский дубль. Огорчил же Агкацева свежий Матеус Алвес.
Победы махачкалинского «Динамо» и «Крыльев Советов».
Помимо этого, состоялись два матча четвертьфинала Пути регионов. Действующий финалист турнира «Ростов» принял махачкалинское «Динамо», которое лишь в серии пенальти уступило путёвку в полуфинал Пути РПЛ ЦСКА. И под руководством Вадима Евсеева обрело заряд уверенности в себе и обыграло «Рубин» в чемпионате.
А теперь пробилось дальше и в Кубке страны. Во многом судьбоносным эпизодом стало удаление Андрея Ланговича по истечении получаса. Судья за грубый подкат сначала обошёлся «горчичником», но, изучив повтор, продемонстрировал нарушителю красную карточку. В большинстве гости ещё до перерыва отличились дважды усилиями Хуссема Мрезига и Мехди Мубарика и фактически убили интригу.
А вот «Крыльям Советов» и «Оренбургу» участие в Кубке весной отчасти только усложняет жизнь, поскольку оба коллектива ведут тяжёлую борьбу за выживание в элитном дивизионе. Это не помешало оренбуржцам напрямую пробиться в плей-офф Пути РПЛ, где они не справились с «Краснодаром».
Однако самарцы дома оказались сильнее. И здесь тоже не обошлось без удаления. В самом начале второго тайма за грубый наступ на ногу Даниэлю Фернандесу прямую красную получил Евгений Болотов. Испанец практически тут же наказал оппонентов, замкнув навес партнёра с фланга. А незадолго до финального свистка все вопросы снял Сергей Бабкин, из-за пределов штрафной нанёсший шикарный удар в ближнюю девятку.