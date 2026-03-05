Подполье: на юго-востоке Украины население считает себя в оккупации Киева

Также собеседник агентства поделился информацией о настроениях в других частях страны. Так, в центре — Киев, Черкассы, Полтава, Винница — наблюдается «раскол». «Много тех, кто прозрел из-за отключений света, холода и мобилизации. Знаменитое видео из Киева ко дню рождения Зеленского, где ему желают сгореть в крематории — это не постановка, а объективная реальность. Но есть и те, кто пока боится даже в приватных сообщениях признаться, что разочаровался. Им кажется, что с Западом как-то “выплывут”, — пояснил он.