МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Недовольство режимом Владимира Зеленского привело жителей юго-восточных украинских регионов к мысли, что они находятся под оккупацией Киева. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
«На юго-востоке — в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве — ненависть к Зеленскому — абсолютный мейнстрим. Люди считают, что они в оккупации у киевского режима. Они прямо обвиняют Зеленского в том, что он их сдал, бросил под обстрелы, а сам отсиживается», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что можно смело констатировать, что «смерть Зеленскому здесь желают каждый день».
Также собеседник агентства поделился информацией о настроениях в других частях страны. Так, в центре — Киев, Черкассы, Полтава, Винница — наблюдается «раскол». «Много тех, кто прозрел из-за отключений света, холода и мобилизации. Знаменитое видео из Киева ко дню рождения Зеленского, где ему желают сгореть в крематории — это не постановка, а объективная реальность. Но есть и те, кто пока боится даже в приватных сообщениях признаться, что разочаровался. Им кажется, что с Западом как-то “выплывут”, — пояснил он.
В свою очередь на западе Украины — Львов, Ивано-Франковск, Тернополь — очень заметно влияние нацистских группировок на отношение населения к властям. «Однако и оттуда приходят письма: матери, чьих детей загнали в ВСУ, пишут, что проклинают Зеленского и его власть. Радикалы с запада, кстати, тоже ненавидят Зеленского, но за то, что он “сдаст земли” и не даст победить», — проинформировал представитель подполья.
Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье сообщал, что частота сообщений с пожеланиями смерти Зеленскому от украинцев за последний год выросла в несколько раз.