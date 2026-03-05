Путин хочет поручить кабмину проработать возможность ухода с газового рынка ЕС

Россия может уйти с газового рынка ЕС ради сотрудничества с другими странами. Такой вариант может оказаться наиболее выгодным. Этой темы президент РФ Владимир Путин коснулся во время интервью, которое он дал журналисту Павлу Зарубину.
«А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?» — сказал Путин.
Российский лидер также назвал недальновидной политику ЕС и указал, что Европа таким образом приближается к кризису. В первую очередь, страны Евросоюза ожидает кризис в области энергетики, конкретизировал Путин.
Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года, а поставки трубопроводного газа будут прекращены с 30 сентября того же года.
Сообщалось, что европейские компании, нарушившие запрет на импорт российского газа с 2027 года, будут платить Еврокомиссии штрафы в размере до 300% от суммы контракта.
Запрет принимался на фоне того, что по данным Евростата, Российская Федерация заняла третье место в мире по доле в общей стоимости импорта газа в ЕС в ноябре 2025 года. Впереди России оказались только США и Алжир. Доля РФ составила 13,7%.
После этого британский военный аналитик Александр Меркурис назвал решение Евросоюза полностью отказаться от импорта дешевого российского газа экстраординарным шагом и указал, что оно навсегда лишило европейскую промышленность конкурентоспособности.
Специальный представитель президента России Владимира Путина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев также заявил, что Москва может полностью прекратить поставки газа в ЕС. Он указал, что, если это произойдёт, со всеми претензиями стоит обращаться к председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен и руководителю дипломатии ЕС Кае Каллас.
При этом Евросоюз (ЕС) в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке может возобновить обсуждение вопроса импорта российского газа, по словам министра энергетики Норвегии Терье Осланда. Министр напомнил, что ранее в ЕС ранее ясно дали понять, что хотят освободиться от газа и нефти из России, но в последнее время произошли «очень тяжелые события».
Аналитик Фролов в этой связи сделал вывод, что зависимость ЕС от газа из РФ сменилась на зависимость от США.