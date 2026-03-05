Путин хочет поручить кабмину проработать возможность ухода с газового рынка ЕС

При этом Евросоюз (ЕС) в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке может возобновить обсуждение вопроса импорта российского газа, по словам министра энергетики Норвегии Терье Осланда. Министр напомнил, что ранее в ЕС ранее ясно дали понять, что хотят освободиться от газа и нефти из России, но в последнее время произошли «очень тяжелые события».