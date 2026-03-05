CNN: советники Белого дома призывают поскорее объявить победу над Ираном

Некоторые советники Белого дома опасаются втягивания США в длительный конфликт, несмотря на заявления Вашингтона о готовности вести боевые действия вечно, и выступают за скорейшее объявление победы над Ираном, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
Часть сотрудников американской администрации уже призывает выйти из противостояния. Собеседники журналистов объяснили, что Белому дому сложно получить поддержку населения Соединённых Штатов в вопросе конфликта.
Ситуация также привела к хаосу на фондовом рынке и росту цен на бензин. Кроме того, советники указывают на вероятность увеличения числа погибших американских военных.
«Это политический риск. Давайте просто надеяться, что не случится чего-то по-настоящему плохого, потому что если это произойдет, начнутся проблемы», — заявил один из источников.
Напомним, ранее глава Пентагона Пит Хегсет признал, что американские силы не могут отразить все ответные удары Ирана, однако прилагают максимально возможные усилия для этого. Он также рассказал о планах Соединённых Штатов и Израиля установить контроль над иранским воздушным пространством в ближайшие дни. Кроме того, по словам министра, на Ближний Восток продолжают перебрасывать дополнительные вооружённые силы.