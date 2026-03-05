CNN: советники Белого дома призывают поскорее объявить победу над Ираном

Напомним, ранее глава Пентагона Пит Хегсет признал, что американские силы не могут отразить все ответные удары Ирана, однако прилагают максимально возможные усилия для этого. Он также рассказал о планах Соединённых Штатов и Израиля установить контроль над иранским воздушным пространством в ближайшие дни. Кроме того, по словам министра, на Ближний Восток продолжают перебрасывать дополнительные вооружённые силы.