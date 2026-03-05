Из-за блокады Ормузского пролива заперты на обездвиженных судах 20 тыс. моряков

ЛОНДОН, 5 марта /ТАСС/. Около 20 тыс. моряков оказались заперты на обездвиженных судах из-за фактического закрытия движения по Ормузскому проливу. Об этом сообщил в эфире вещательной корпорации Би-би-си генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес.
«То, что мы имеем сейчас, вызывает большое беспокойство, особенно если принять во внимание, что 20% мирового экспорта нефти проходит через Ормузский пролив. Это имеет глобальные негативные последствия. Но главное, что беспокоит нас как ИМО — положение моряков. 20 тыс. моряков застряли из-за нынешней ситуации», — сказал он.
Домингес добавил, что блокада Ормузского пролива, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, затронула «около 15 тыс. пассажиров на круизных лайнерах». «Это гуманитарная программа», — сказал глава ИМО, не приведя подробностей.
ВМС Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти и не менее трети импорта нефти КНР. Как заявил представитель ВМС Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Мохаммад Акбарзаде, уже около 10 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через пролив, были поражены ракетами и беспилотниками. По оценкам газеты Financial Times, поражены были не менее семи танкеров.