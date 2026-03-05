Из-за блокады Ормузского пролива заперты на обездвиженных судах 20 тыс. моряков

«То, что мы имеем сейчас, вызывает большое беспокойство, особенно если принять во внимание, что 20% мирового экспорта нефти проходит через Ормузский пролив. Это имеет глобальные негативные последствия. Но главное, что беспокоит нас как ИМО — положение моряков. 20 тыс. моряков застряли из-за нынешней ситуации», — сказал он.