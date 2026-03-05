Резолюцию об ограничении полномочий Трампа поддержал один республиканец

Ранее верхняя палата конгресса проголосовала против резолюции, сохранив за американским президентом право самостоятельно принимать решения в рамках операции против Ирана.
Согласно изученной агентством базе конгресса США, сенатор Пол также бы одним из инициаторов резолюции, поддержав ее еще до вынесения на процедурное голосование.
Среди демократов также не было абсолютного единства, так как сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман присоединился к республиканским коллегами и проголосовал против резолюции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
После ударов США и Израиля по Ирану десятки демократов в конгрессе подвергли резкой критике действия администрации Трампа, указав на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур. В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома обосновать цели операции и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом.