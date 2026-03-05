Историк рассказал, как и почему Сталин громил Фултонскую речь Черчилля

На самом деле, приглашение Вестминстерского колледжа из городка Фултон с просьбой посетить его для вручения почетного диплома Черчилль получил еще в августе 1945 года, буквально сразу после своего поражения на выборах, с припиской президента США Гарри Трумэна: «Это замечательная школа в моем родном штате. Надеюсь, что Вы сможете это сделать. Я сам Вас представлю», — добавил Матвеев. По словам историка, Черчилль сразу же ухватился за эту идею и ответил в письме Трумэну: «У меня есть с чем обратиться к Вашей стране и ко всему миру, и я думаю, что мы с Вами почти наверняка полностью сойдемся в этом вопросе. Все сказанное мною под Вашей эгидой привлечет к себе внимание, и, таким образом, появляется возможность сделать благо для нынешнего, сбитого с толку, замершего в оцепенении мира».