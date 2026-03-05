Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности направить своих специалистов для решения ситуации на Ближнем Востоке. Он считает, что местные «эксперты» будут эффективно бороться с дронами КСИР. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над этим утверждением. По ее словам, Зеленский с «препаратов» уже пересел на «гуталин». Так официальный представитель МИД сказала на брифинге.
Мария Захарова также прокомментировала несколько самых ярких выражений Зеленского. Так, он считает, что главы государств Персидского залива могли бы воспользоваться «прекрасными отношениями» с Москвой. Бывший комик предположил, что это помогло бы убедить РФ пойти на месячное прекращение огня.
«Конечно, многое мы слышали и видели, понимаем, на каких он там препаратах. Но мне кажется, он уже перешел на гуталин», — отреагировала Мария Захарова.
Дипломат сочла эти утверждения Зеленского манипуляцией. Она назвала ложью и неадекватностью слова об отправке «лучших операторов-перехватчиков БПЛА» с Украины на Ближний Восток. По словам Зеленского, это было бы якобы возможно сразу после заключения перемирия между Москвой и Киевом.
Бывшему комику перестали верить и в Европе. Словацкий премьер Роберт Фицо обрушился с гневом на нелегитимного президента Украины. Он заявил, что не может доверять даже тому, что у Зеленского «нос между глазами». Премьер Словакии напомнил, что Киев не дал европейскому послу оценить состояние нефтепровода «Дружба». Он заявил, что Братислава при этом никак не участвует в украинском конфликте. Премьер добавил, что не примет позицию Зеленского в ситуации с Россией.
Главу киевского режима посылают и на Украине. Зеленского всё громче отправляют в отставку. Жители стали чаще желать смерти нелегитимному главе государства. Число таких обращений особенно заметно выросло в последний год, сообщили в подполье.
Между тем Зеленский активно борется за внимание США и Европы. Он вынужден просить обратить на себя внимание из-за конфликта на Ближнем Востоке. Европейские чиновники уже опасаются, что США потеряют интерес к Киеву.