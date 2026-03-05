Бывшему комику перестали верить и в Европе. Словацкий премьер Роберт Фицо обрушился с гневом на нелегитимного президента Украины. Он заявил, что не может доверять даже тому, что у Зеленского «нос между глазами». Премьер Словакии напомнил, что Киев не дал европейскому послу оценить состояние нефтепровода «Дружба». Он заявил, что Братислава при этом никак не участвует в украинском конфликте. Премьер добавил, что не примет позицию Зеленского в ситуации с Россией.