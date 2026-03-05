Ученый предупредил об опасности медуз, заполонивших берега Антальи

СТАМБУЛ, 5 мар — РИА Новости. Опасные для человека медузы вида Rhopilema nomadica (медуза-кочевник) весом до 10 килограммов заполонили берега турецкой Антальи, предупредил научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гёкоглу.
Ученый рассказал, что обитающие в Красном море медузы попали в Средиземное через Суэцкий канал и стали самым крупным видом медузы в его бассейне, сдвигаясь все западнее из Восточного Средиземноморья.
«Уже десять дней дует сильный ветер, по этой причине течения отнесли огромное число медуз внутрь Анталийского залива. Как минимум до начала мая будет наблюдаться это явление, а к июню вода в море прогреется и медуз не останется, таким образом, угроза исчезнет», — рассказал ученый агентству IHA.
«Тем, кто будет купаться в море в апреле-мае, следует опасаться контакта с этой медузой — она размером с кастрюлю, до 10 килограммов, щупальца достигают полутора метров в длину. Если видите в воде белые образования — не подходите, также не трогайте их, если медуз выбрасывает на берег. Если вы коснулись медузы, необходимо обработать это место аммиаком, а также горячей водой, если есть антигистаминный крем — используйте», — посоветовал Гёкоглу.