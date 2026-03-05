Морские пехотинцы уничтожили гаубицу М777 ВСУ пристрелочным огнем

ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили пристрелочным огнем американскую гаубицу М777 ВСУ на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир боевой машины 61-й бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Десна».
По его словам, боевому расчету поступила задача об уничтожении вражеского орудия.
«Ребята выехали на позицию, отработали десять пристрелочных снарядов. Попали точно туда, куда нужно, без шансов для противника. Произошла мгновенная детонация боекомплекта — минус ствол», — рассказал военнослужащий.
Дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет до 24 километров, активно-реактивными — до 30 километров и более. Гаубица совместима с высокоточными управляемыми снарядами типа Excalibur, что позволяет поражать цели с высокой точностью.