Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морские пехотинцы уничтожили гаубицу М777 ВСУ пристрелочным огнем

Российские морпехи уничтожили гаубицу М777 на Добропольском направлении.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили пристрелочным огнем американскую гаубицу М777 ВСУ на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир боевой машины 61-й бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Десна».

По его словам, боевому расчету поступила задача об уничтожении вражеского орудия.

«Ребята выехали на позицию, отработали десять пристрелочных снарядов. Попали точно туда, куда нужно, без шансов для противника. Произошла мгновенная детонация боекомплекта — минус ствол», — рассказал военнослужащий.

M777 howitzer — американская 155-миллиметровая буксируемая гаубица, разработанная компанией BAE Systems. Принята на вооружение армии США и Корпуса морской пехоты в начале 2000-х годов, также поставлялась ряду стран НАТО и партнёрам Вашингтона.

Дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет до 24 километров, активно-реактивными — до 30 километров и более. Гаубица совместима с высокоточными управляемыми снарядами типа Excalibur, что позволяет поражать цели с высокой точностью.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше