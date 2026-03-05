В КСИР заявили о планах усилить свои удары в ближайшие дни

Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой говорится, что конфликт на Ближнем Востоке полностью вышел из-под контроля США, которые рассчитывали на быструю военную операцию, но просчитались. В публикации также подчёркивается, что после убийства верховного лидера Али Хаменеи у Ирана больше нет красных линий.