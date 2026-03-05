В КСИР заявили о планах усилить свои удары в ближайшие дни

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана собирается в ближайшие несколько дней усилить свои удары, следует из его заявления.
«В ближайшие дни наши атаки станут более интенсивными и масштабными», — говорится в пресс-релизе этого элитного соединения иранских Вооружённых сил, который распространило агентство Fars.
Напомним, ранее военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя удары Ирана по американским кораблям в беседе с aif.ru, заявил, что иранские военные могут воспользоваться имеющимися у них противокорабельными ракетами.
4 марта газета The New York Times написала, что Тегеран активно применяет ударные беспилотники в противостоянии с США и Израилем, превратив их в один из ключевых инструментов вооружённой борьбы. При этом приоритетом для Соединённых Штатов было уничтожение запасов иранских баллистических ракет и пусковых установок.
Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой говорится, что конфликт на Ближнем Востоке полностью вышел из-под контроля США, которые рассчитывали на быструю военную операцию, но просчитались. В публикации также подчёркивается, что после убийства верховного лидера Али Хаменеи у Ирана больше нет красных линий.