Стало известно, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году

В Россию в 2025 году въехали более 32,5 тысячи украинцев.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 32,5 тысячи граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, поступивших в распоряжение РИА Новости.

Согласно имеющимся сведениям, их число достигло 32 570, из которых 30 714 человек совершали частные визиты.

Кроме того, 1386 украинцев называли целью поездки деловой визит, 168 — приехали работать, 135 — по учебе. Также 133 человека приехали в качестве туристов, а 33 граждан проезжали по транзиту.

Помимо этого, в прошлом году более 31 тысячи прибывших украинцев пересекли границу на авиатранспорте, 1079 человек — на автомобиле, 143 — в пешем порядке.