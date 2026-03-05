Иран заявил об ударе по аэропорту Бен-Гурион

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал израильский аэропорт Бен-Гурион и здание Минобороны страны в Тель-Авиве.
«Гиперзвуковые ракеты и ударные беспилотники Корпуса стражей исламской революции… обошли американскую систему THAAD и нанесли удары по стратегическим целям в здании Министерства войны сионистского режима и в аэропорту Бен-Гурион», — пишет агентство Fars.
По его информации, в результате были уничтожены более семи сверхсовременных радаров.
