Беглая белорусская оппозиция пытается выяснить расположение «Орешника»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря 2025 года сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» находится в республике «со вчерашнего дня» и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов. Минобороны РФ 30 декабря 2025 года сообщило, что «Орешник» официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии.