Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря 2025 года сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» находится в республике «со вчерашнего дня» и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов. Минобороны РФ 30 декабря 2025 года сообщило, что «Орешник» официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
«Белорусские беглые оппозиционеры по заданию своих кураторов пытаются выяснить места боевого дежурства “Орешника”. Однако ни польские, ни литовские, ни украинские разведки, равно как и “беглые”, объективно не располагают подтверждённой информацией о конкретных местах дислокации ракетного комплекса в республике», — сообщил РИА Новости источник.
В результате можно констатировать тот факт, что Минску и Москве удалось эффективно провести комплекс мероприятий по стратегической маскировке и ввести в заблуждение Запад относительно реального места размещения «Орешника», отметил источник.