Al Araby: на западе Ирана произошли мощные взрывы

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Несколько сильных взрывов произошли в городе Сенендедж на западе Ирана. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby.
Данных о причиненном ущербе пока нет.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше