Нилов: МРОТ к 2030 году должен увеличиться как минимум на 8 тысяч рублей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в интервью ТАСС, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен увеличиться как минимум на 8 тыс. рублей.
При этом в регионах, по его словам, минимальная зарплата может устанавливаться и на более высоком уровне.
«Есть план поэтапного повышения МРОТ. Есть ключевые позиции — к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тыс. рублей в месяц. Это тот минимальный размер, который должен зарабатывать наш гражданин, работающий в формате полной занятости», — сказал парламентарий.
Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации с 1 января этого года составляет 27 093 рубля.
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин также объяснил в разговоре с RT, как увеличить размер будущей пенсии.