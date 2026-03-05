Нилов: МРОТ к 2030 году должен увеличиться как минимум на 8 тысяч рублей

«Есть план поэтапного повышения МРОТ. Есть ключевые позиции — к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тыс. рублей в месяц. Это тот минимальный размер, который должен зарабатывать наш гражданин, работающий в формате полной занятости», — сказал парламентарий.