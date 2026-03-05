«Большие потери». В США сообщили о новых болезненных ударах Ирана

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Из-за нехватки средств ПВО у США Ирану удается поражать все новые цели, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«Со стороны Ирана продолжают падать бомбы и ракеты. Когда у нас заканчиваются ракеты для ПВО, они начинают поражать новые цели. А если они начнут посылать волну за волной — по три-четыре сотни за раз — дронов “Шахед”, которых, по сообщениям, у них десятки тысяч? Они смогут продолжать это очень долго. А мы их еще даже не видели, по крайней мере, в таком масштабе», — отметил он.
По оценке Дэвиса, атаки Ирана в итоге могут принудить США и Израиль к поиску политического решения выхода из конфликта.
«И мы уже видели, как некоторые дроны прорывались через американскую оборону — особенно в Бахрейне. Если продолжится в том же духе, в какой-то момент мы даже не сможем перехватывать дроны ввиду нехватки средств ПВО, начнем нести все большие потери, и в итоге возникнет колоссальное политическое давление как на Иерусалим, так и на Вашингтон, чтобы они начали искать какое-то решение», — заключил эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.