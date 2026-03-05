«Большие потери». В США сообщили о новых болезненных ударах Ирана

«Со стороны Ирана продолжают падать бомбы и ракеты. Когда у нас заканчиваются ракеты для ПВО, они начинают поражать новые цели. А если они начнут посылать волну за волной — по три-четыре сотни за раз — дронов “Шахед”, которых, по сообщениям, у них десятки тысяч? Они смогут продолжать это очень долго. А мы их еще даже не видели, по крайней мере, в таком масштабе», — отметил он.