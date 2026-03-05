NYT сообщила об эффективности иранских дронов в конфликте с США и Израилем

«Сбивать дрон определенно дороже, чем запускать его в небо. Это денежная игра. Соотношение стоимости за выстрел, за перехват, в лучшем случае составляет 10 к одному. Но в пользу Ирана оно может достигать 60 или 70 к одному», — приводит издание слова главы компании — производителя дронов Hylio Артура Эриксона.