NYT сообщила об эффективности иранских дронов в конфликте с США и Израилем

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Применение Ираном недорогих беспилотников ставит США и их союзников в экономически невыгодное положение, истощая запасы дорогостоящих ракет. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
«Сбивать дрон определенно дороже, чем запускать его в небо. Это денежная игра. Соотношение стоимости за выстрел, за перехват, в лучшем случае составляет 10 к одному. Но в пользу Ирана оно может достигать 60 или 70 к одному», — приводит издание слова главы компании — производителя дронов Hylio Артура Эриксона.
Как пишет газета, на этом фоне растут опасения, что у Вашингтона и его партнеров закончатся ракеты-перехватчики, необходимые для защиты региона. Эксперты проводят параллели с ситуацией на Украине, где союзники так и не смогли предоставить достаточное количество средств ПВО.
Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований (CSIS), который приводит NYT, в последние годы США закупали перехватчики в малых количествах — сотнями, а не тысячами. Несмотря на подписание новых контрактов, заводам потребуются годы, чтобы удовлетворить возросший спрос в условиях активного конфликта.