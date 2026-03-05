Ричмонд
В Тихом океане у северных Курил произошло землетрясение

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар- РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Тихом океане в ночь на среду у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 89 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 5 марта. Его очаг находился на глубине 56 километров», — рассказала сейсмолог.

По словам Семеновой, подземный толчок силой 3 балла ощутили в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась.