В Тихом океане у северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар- РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Тихом океане в ночь на среду у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 89 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 5 марта. Его очаг находился на глубине 56 километров», — рассказала сейсмолог.
По словам Семеновой, подземный толчок силой 3 балла ощутили в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась.