Премьер-министр Словакии Фицо признался в недоверии к Зеленскому

Премьер убежден, что информация президента Украины о повреждениях нефтепровода «Дружба» не соответствует действительности. Фицо также указал, что Киев не дал европейскому послу оценить состояние нефтемагистрали на участке, через который российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.
«Мы должны оказать давление на президента Зеленского, чтобы он разрешил инспекции в данном месте. И прежде всего, оказать дополнительное давление, чтобы нефть прошла через его территорию», — отметил Роберт Фицо.
Правительство Словакии расторгло соглашение с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии 4 марта. По документу компания раньше предоставляла электричество Киеву во время аварийных отключений.