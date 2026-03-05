Ричмонд
Премьер-министр Словакии Фицо признался в недоверии к Зеленскому

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своем недоверии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 4 марта сообщила газета Dennik.

Источник: AP 2024

Премьер убежден, что информация президента Украины о повреждениях нефтепровода «Дружба» не соответствует действительности. Фицо также указал, что Киев не дал европейскому послу оценить состояние нефтемагистрали на участке, через который российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

«Мы должны оказать давление на президента Зеленского, чтобы он разрешил инспекции в данном месте. И прежде всего, оказать дополнительное давление, чтобы нефть прошла через его территорию», — отметил Роберт Фицо.

Правительство Словакии расторгло соглашение с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии 4 марта. По документу компания раньше предоставляла электричество Киеву во время аварийных отключений.

