Эксперт Зембатов: роль России незаменима при восстановлении Ближнего Востока

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Восстановление ближневосточного региона по окончании боевых действий будет практически невозможно без помощи России. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марат Зембатов.
«Мы сейчас наблюдаем, что в будущем, очевидно, появится необходимость восстановления инфраструктуры на Ближнем Востоке. И здесь роль России может быть незаменимой. Например, поставка продовольствия пострадавшим государствам. Надежность в этом вопросе мы показываем на примере нашей торговли зерновыми с Египтом. Мы доказали, что можем брать на себя риски, поддерживать дружественные нам страны, помогая им преодолевать угрозы продовольственной безопасности», — сказал он.
Кроме того, Зембатов отметил энергетические возможности России в восстановлении региона. «Если вдруг очень энергозависимые инфраструктурные сети региона будут испытывать потребность в энергии, то, мне кажется, только Россия может обеспечить их всем необходимым», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что потенциально сложившаяся ситуация в государствах Ближнего Востока — это возможность для России «поучаствовать в восстановлении региона, который играет ключевую роль в глобальной экономике».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.