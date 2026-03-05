Эксперт Зембатов: роль России незаменима при восстановлении Ближнего Востока

«Мы сейчас наблюдаем, что в будущем, очевидно, появится необходимость восстановления инфраструктуры на Ближнем Востоке. И здесь роль России может быть незаменимой. Например, поставка продовольствия пострадавшим государствам. Надежность в этом вопросе мы показываем на примере нашей торговли зерновыми с Египтом. Мы доказали, что можем брать на себя риски, поддерживать дружественные нам страны, помогая им преодолевать угрозы продовольственной безопасности», — сказал он.