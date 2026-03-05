Ричмонд
Yle: Финляндия изучает возможность отмены ограничений на транзит ядерного оружия

Финские власти рассматривают возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии.

Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«Правительство обсуждает вопрос о снятии ограничений, связанных с ядерным оружием в Финляндии. Одной из таких мер является снятие запрета на транзит ядерного оружия через сухопутное, морское и воздушное пространство Финляндии», — говорится в статье.

При этом отмечается, что пока неясно, приведут ли эти обсуждения к существенным изменениям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ядерное сдерживание остаётся краеугольным камнем глобальной безопасности.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова между тем отметила, что обладающие ядерным оружием страны Запада провоцируют гонку ядерных вооружений.

