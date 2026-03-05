Ричмонд
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват.

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории, системы ПВО работают над перехватом.

«ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают над перехватом угрозы», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше