Сенат США не смог ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

Документ основывался на резолюции о военных полномочиях 1973 года, согласно которой президент обязан консультироваться с Конгрессом перед началом боевых действий за рубежом. В случае с Ираном, как утверждают сторонники инициативы, таких консультаций не проводилось. Более того, закон допускает проведение ограниченных операций без санкции Конгресса лишь в течение 60 дней, после чего возможна 30-дневная отсрочка для вывода войск.