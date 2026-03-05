СМИ: Финляндия намерена снять ограничение в отношении ядерного оружия

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минобороны Финляндии обсуждает возможное снятие запрета на транзит ядерного оружия, сообщает телерадиокомпания Yle.
Сейчас закон о ядерной энергии не допускает такие действия.
«Ожидается, что предложение правительства о внесении поправок в закон (о ядерной энергии. — Прим. ред.) будет представлено парламенту, возможно, на следующей неделе. Содержание закона уже согласовано на политическом уровне», — указывается в материале.
По данным телерадиокомпании, ведомство рассматривает такие меры в контексте членства Финляндии в НАТО, а также из-за геополитической нестабильности.
