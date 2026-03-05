Астроном раскрыл, когда на солнце полностью прекратятся бури

«Ближайшие два года активность продолжит падать, но бурь будет много. Их будут создавать корональные дыры. Но это всё равно временный период. В самом минимуме цикла, который мы ждём в 2028—2031 годах, бури исчезнут совсем», — сказал Богачёв.