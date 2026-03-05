Астроном раскрыл, когда на солнце полностью прекратятся бури

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Корональные дыры на фоне падения активности Солнца продолжат вызывать магнитные бури ещё два года, полное отсутствие бурь учёные ожидают в 2028—2031 годах, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
«Ближайшие два года активность продолжит падать, но бурь будет много. Их будут создавать корональные дыры. Но это всё равно временный период. В самом минимуме цикла, который мы ждём в 2028—2031 годах, бури исчезнут совсем», — сказал Богачёв.
По его словам, именно корональные дыры становятся причиной магнитных бурь на Земле во время снижения активности Солнца. Так, несмотря на то что в период 22−25 февраля с поверхности Звезды исчезли все пятна, на Земле прошла магнитная буря среднего уровня.
Сейчас происходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Каждый длится около 11 лет, нынешний уже перешёл к снижению после прохождения пика в 2024 году.