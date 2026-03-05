Рютте: НАТО готово задействовать статью о коллективной обороне против Ирана

При этом Рютте не стал давать однозначных объяснений того, когда статья 5 срабатывает, чтобы «не делать противников альянса осведомлённее». Также генсек НАТО указал, что союзники в основном поддерживают действия США, которые, по его словам, уничтожают ракетный и ядерный потенциал Ирана.