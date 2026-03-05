Ричмонд
Рютте: НАТО готово задействовать статью о коллективной обороне против Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс подготовился к возможному применению статьи о коллективной обороне в конфликте с Ираном. В интервью телеканалу Newsmax он подчеркнул, что НАТО обеспечивает защиту «каждого дюйма своей территории».

«Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО», — заявил генсек альянса.

При этом Рютте не стал давать однозначных объяснений того, когда статья 5 срабатывает, чтобы «не делать противников альянса осведомлённее». Также генсек НАТО указал, что союзники в основном поддерживают действия США, которые, по его словам, уничтожают ракетный и ядерный потенциал Ирана.

Ранее Рютте заявлял, что альянс не планирует принимать участие в военных действиях против Ирана, несмотря на поддержку ударов, которые наносят США и Израиль. Он подчеркнул, что у альянса «нет абсолютно никаких планов» быть втянутым в этот конфликт.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

