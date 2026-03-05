Ричмонд
Иран атаковал позиции курдских отрядов на севере Ирака

Обострение на Ближнем Востоке продолжается: Корпус стражей исламской революции объявил о нанесении ракетных ударов по позициям курдских военизированных формирований в Иракском Курдистане.

Источник: Life.ru

Как сообщили в штабе КСИР, целью стали «антииранские курдские группировки», базирующиеся на территории автономного региона на севере Ирака. Заявление корпуса привёл телеканал Al Mayadeen.

В КСИР уточнили, что по позициям курдских отрядов было нанесено три ракетных удара. Других подробностей о последствиях атаки, разрушениях или возможных жертвах пока не приводится.

Ранее Life.ru писал, что КСИР объявил о начале 18-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», направленной против США и Израиля. Официальное подтверждение прозвучало через агентство Fars, однако детали новой фазы не раскрываются.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

