Доцент Белянчикова: при снятии крупной суммы лучше подготовить документы

Она уточнила, что операции с наличными деньгами в течение последнего года усложнились из-за борьбы с мошенничеством. И чтобы развеять сомнения банка (обязанного сомневаться по закону), по её словам, лучше уведомить банк заранее — например, через личный кабинет.