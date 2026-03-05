Доцент Белянчикова: при снятии крупной суммы лучше подготовить документы

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в разговоре с агентством «Прайм» порекомендовала россиянам при снятии крупной суммы наличными иметь при себе документы, объясняющие цель банковской операции.
Она уточнила, что операции с наличными деньгами в течение последнего года усложнились из-за борьбы с мошенничеством. И чтобы развеять сомнения банка (обязанного сомневаться по закону), по её словам, лучше уведомить банк заранее — например, через личный кабинет.
«Не следует забывать, что всегда можно прийти в офис банка, предъявить паспорт и совершить операцию с наличными через кассу. Ограничения действуют только для онлайн-переводов», — отметила Белянчикова.
Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов ранее в беседе с RT предупредил, какие операции чаще всего вызывают подозрение у банков.