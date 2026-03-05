Россиян предупредили об изменениях с 1 марта, касающихся рекламы энергетиков

С марта 2026 года вступают в силу поправки к закону о рекламе, которые устанавливают специальные требования к продвижению безалкогольных тонизирующих напитков. Закон не вводит запрет на их рекламу, но значительно меняются требования к её оформлению и содержанию.
Об этом заявил в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Главное изменение — обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления. Оно должно быть чётко выделено и занимать установленный объём времени или площади в зависимости от формата. В радиорекламе такое предупреждение должно звучать не менее трёх секунд, в телепрограммах и кино — демонстрироваться не менее пяти секунд и занимать не менее 7% площади кадра», — объяснил эксперт.
Отмечается, что для печатных и иных визуальных материалов также закреплены минимальные параметры размещения — не менее 7% рекламной площади (пространства).
«Неброская или маленькая формальная сноска больше не будет считаться соблюдением требований. Кроме того, реклама не должна быть ориентирована на несовершеннолетних и не может формировать представление о напитке как о полезном продукте за счёт акцента на витаминах или иных оздоравливающих компонентах состава. Тем самым ограничивается возможность позиционировать энергетик как безопасный источник энергии», — предупредил Виноградов.
Юрист объяснил, что несоблюдение новых правил повлечёт административную ответственность за нарушение законодательства о рекламе.
«Оштрафованы могут быть как рекламодатели, так и распространители рекламы (например, в части оформления обязательного предупреждения). Размер санкций зависит от статуса нарушителя и характера нарушения. Так, для юридических лиц штраф может достигать 500 тыс. рублей», — предостерёг собеседник RT.
Он отметил, что нововведения потребуют пересмотра рекламных материалов и более строгой юридической проверки кампаний до их запуска.
«Корректировать придётся не только текст, но и визуальные решения, хронометраж роликов и формат размещения», — заключил эксперт.
Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила RT, что в нижней палате парламента создана рабочая группа, которая занимается вопросом ограничения продажи продукции, содержащей стимулирующие нервную систему компоненты.