Россиян предупредили об изменениях с 1 марта, касающихся рекламы энергетиков

«Главное изменение — обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления. Оно должно быть чётко выделено и занимать установленный объём времени или площади в зависимости от формата. В радиорекламе такое предупреждение должно звучать не менее трёх секунд, в телепрограммах и кино — демонстрироваться не менее пяти секунд и занимать не менее 7% площади кадра», — объяснил эксперт.