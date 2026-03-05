Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Ливане, пишут СМИ

КАИР, 5 мар — РИА Новости. Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Бадави на севере Ливана, сообщил телеканал Al Arabiya.
«Израиль нанес авиаудар по лагерю Аль-Бадави на севере Ливана», — говорится в сообщении телеканала.
По информации телеканала Al Jadeed, удар пришелся по квартире на территории лагеря.
«Хезболлах» возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
