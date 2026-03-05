Пленный из ВСУ рассказал о бессмысленных задачах от своего начальства

БЕЛГОРОД, 5 марта. /ТАСС/. Главный сержант 6-го батальона 122-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Костин, сдавшийся в плен российским военнослужащим, рассказал ТАСС о бессмысленных и рискованных задачах от своего начальства.
«[Командование давало] некоторые задачи, в которых мало смысла: какой-то окопчик копать среди села, в котором 6−8 человек. Командование требовало держать позицию, в которой мы бы очевидно оказались в окружении и отдали бы свои жизни за эти кусты», — рассказал украинский пленный.
По его словам, отбивать позиции зачастую приходилось неопытным солдатам, которые «даже гранату никогда не видели». «Были моменты, когда [командиры] кричали держать позицию, а там явно только умереть оставалось. Мы отходили, потом расследование проводили, почему и как так получилось. Командирам нашим влетало за то, что мы уходили, они хотели, чтобы мы умерли в том окопе, без вариантов», — добавил Костин.
Он также отметил, что за отказ выполнять боевые задачи украинское командование угрожало своим солдатам уголовными разбирательствами и тюрьмой.