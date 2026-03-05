Пленный из ВСУ рассказал о бессмысленных задачах от своего начальства

По его словам, отбивать позиции зачастую приходилось неопытным солдатам, которые «даже гранату никогда не видели». «Были моменты, когда [командиры] кричали держать позицию, а там явно только умереть оставалось. Мы отходили, потом расследование проводили, почему и как так получилось. Командирам нашим влетало за то, что мы уходили, они хотели, чтобы мы умерли в том окопе, без вариантов», — добавил Костин.