Финляндия изучает возможность пересмотра запрета на транзит ядерного оружия

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм готов рассмотреть размещение у себя ядерного оружия в случае войны. Йонсон уточнил, что в мирное время НАТО не планирует такие шаги. Но при гипотетическом военном конфликте страна примет любые меры для обеспечения безопасности.