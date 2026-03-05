Ричмонд
Китай будет в 2026 году модернизировать Вооруженные силы

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Власти Китая будут в 2026 году в соответствии с указаниями председателя КНР Си Цзиньпина укреплять и модернизировать Вооруженные силы страны. Об этом говорится в докладе 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва.

Источник: AP 2024

«За прошедший год были достигнуты новые успехи в модернизации национальной обороны и вооруженных сил. В 2026 году мы должны углубленно претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина об укреплении армии, реализовывать военно-стратегический курс новой эпохи, — говорится в документе. — Необходимо надлежащим образом выполнить работу по подготовке 15-й пятилетней программы по строительству вооруженных сил, осуществлять важнейшие проекты развития национальной обороны, реализовывать программу содействия модернизации военной доктрины».

Как уточняется в докладе, в процессе модернизации ВС КНР «абсолютное руководство» над ними будет обеспечивать Компартия Китая. В соответствии с задачей политического строительства армии, Пекин намерен «последовательно углублять политическое упорядочение и обучение, продолжать неустанно бороться за достижение целей, намеченных к столетнему юбилею Народно-освободительной армии Китая».

Благодаря усилиям в области военного обучения и боевой подготовки планируется «динамично укреплять передовую боевую мощь, повышать стратегические возможности по защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития Китая».

