Китай будет в 2026 году модернизировать Вооруженные силы

«За прошедший год были достигнуты новые успехи в модернизации национальной обороны и вооруженных сил. В 2026 году мы должны углубленно претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина об укреплении армии, реализовывать военно-стратегический курс новой эпохи, — говорится в документе. — Необходимо надлежащим образом выполнить работу по подготовке 15-й пятилетней программы по строительству вооруженных сил, осуществлять важнейшие проекты развития национальной обороны, реализовывать программу содействия модернизации военной доктрины».