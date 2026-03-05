Глава курдов опроверг информацию СМИ об участии в конфликте на Ближнем Востоке

Глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани опроверг информацию американских и израильских СМИ об участии в конфликте на Ближнем Востоке.
«Регион не будет стороной конфликтов и останется, как всегда, фактором мира», — приводит его слова телеканал Rudaw.
Ранее израильский телеканал i24News сообщал, что курдские силы Ирака начали наземное наступление на Иран.
Министр войны США Пит Хегсет между тем не подтвердил планы вооружить курдскую оппозицию в Иране.
