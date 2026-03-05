Пленный Матийцев: в 57-й бригаде ВСУ считают, что их загнали «как собак на убой»

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ постоянно обсуждают между собой, что их отправили на войну «как собак на убой». Об этом рассказал пленный из этого подразделения Игорь Матийцев.
«В воинском коллективе постоянно обсуждалось, когда уже закончится эта война, когда домой отправят, когда закончится все уже. Обсуждали, что власти нас загнали как собак на убой. Постоянно такое обсуждалось», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.
Матийцев рассказал, что был насильно мобилизован и «успешно» прошел медкомиссию за полдня.
Касательно нахождения в плену, он отметил, что к нему и его сослуживцам отнеслись «с пониманием».
Ранее российские силовики сообщали ТАСС, что солдаты 57-й бригады ВСУ находятся на огневых точках в Харьковской области без ротации уже долгое время, а покинуть позиции они могут, если только получив ранение или сдавшись в плен. Кроме того, силовые структуры отмечали катастрофическую нехватку личного состава на харьковском направлении у этого подразделения.