Пленный Матийцев: в 57-й бригаде ВСУ считают, что их загнали «как собак на убой»

Ранее российские силовики сообщали ТАСС, что солдаты 57-й бригады ВСУ находятся на огневых точках в Харьковской области без ротации уже долгое время, а покинуть позиции они могут, если только получив ранение или сдавшись в плен. Кроме того, силовые структуры отмечали катастрофическую нехватку личного состава на харьковском направлении у этого подразделения.