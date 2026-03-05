Tasnim: Иран не пытался связаться с США для переговоров

Журналисты привели слова неназванного высокопоставленного должностного лица, который заявил, что Тегеран не настроен на дипломатическое урегулирование.
Напомним, ранее советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер подчеркнул, что власти Исламской Республики не доверяют США и не собираются вести переговоры с Вашингтоном. Он также отметил, что иранская сторона готова вести боевые действия столько, сколько потребуется. Мохбер добавил, что Иран не боится войны.
2 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политикеАлексей Пушков выразил мнение, что противостояние на Ближнем Востоке может продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не исчерпает ресурсы или не пойдет на уступки.
4 марта министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Гидеоном Сааром призвал США и Израиль немедленно прекратить военную операцию против Ирана. Глава китайского ведомства также заявил, что применение силы не может по-настоящему решить проблемы.