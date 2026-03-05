Названы страны Азии, где быстрее всего может закончиться нефть

Власти Китая на фоне событий на Ближнем Востоке не публиковали официальных данных о том, на сколько дней стране хватит запасов нефти. При этом СМИ сообщают, что Китай уже 20 лет планомерно наращивает свои стратегические запасы для обеспечения энергетической безопасности, и только за последние два года были созданы 11 резервных нефтехранилищ в разных районах страны. Так, новостной портал Sina Finance сообщил в среду, что по состоянию на начало года стратегические и коммерческие запасы нефти Китая превысили 1,3 миллиарда баррелей, а общая емкость нефтехранилищ приблизилась к 2,39 миллиарда баррелей. Этого, по данным издания, достаточно более чем на 130 дней национального потребления.