Польша выступила против размещения сил НАТО на Украине

Варшава в своей новой Стратегии внешней политики Польши, запланированной на 2026−2030 годы, выступила против отправки военного контингента НАТО на Украину.
В документе говорится, что возможное задействование сил государств, входящих в альянс, «не может осуществляться в ущерб надёжности гарантий безопасности для Польши и других союзников».
Генсек НАТО Марк Рютте между тем ранее призвал союзников не забывать об Украине на фоне военного конфликта США и Ирана.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчёркивал, что Россия не смирится в случае расположения по соседству страны НАТО.