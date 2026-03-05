В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

За последний час сигнал тревоги срабатывал два раза в центральной части Израиля.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.
Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.
