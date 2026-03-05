Ричмонд
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве после ракетной атаки прозвучали сирены воздушной тревоги.

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.

За последний час сигнал тревоги срабатывал два раза в центральной части Израиля.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.

Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.

