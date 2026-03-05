Россия первой откажется от Европы: Путин поручит кабмину проработать выход РФ с газового рынка ЕС

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию с отказом Европы от газа РФ. Он считает, что Москва может сама инициировать уход с рынка ЕС. По словам Владимира Путина, России выгоднее переориентироваться на более надежных партнеров. Он допустил досрочный уход Москвы с рынка газа ЕС. Так президент России ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина. Полный комментарий публикует пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил об антироссийских планах Европы. Так, через месяц страны ЕС намерены ввести ограничения на покупку газа из РФ. К 2027 году государствами планируется полностью запретить такого рода импорт.
«Сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», — предположил Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что никакой «политической подоплеки» в таком решении не будет. Он счел это предложение рациональным.
«Если нам все равно через месяц закроют, через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться», — добавил президент России.
Глава государства уточнил, что никакого конкретного решения на этот счет еще не принято. Владимир Путин назвал свою речь «мыслями вслух». При этом он даст соответствующее поручение кабмину.
Президент России также оценил текущую ситуацию на энергетических рынках Евросоюза. По его словам, она стала следствием ошибочной политики. Как уточнил Владимир Путин, Евросоюз активно ведет курс, «не имеющий ничего общего с интересами народов Европы». Он указал на злоупотребление «зелёной повесткой».
В среду, 4 марта, глава государства провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Президент России принял его в Кремле. Встреча состоялась вечером в среду. Как отметил Владимир Путин, отношения РФ и Венгрии носят устойчивый характер и развиваются в положительном ключе. Политики обсудили тему блокировки транзита нефти через трубопровод «Дружба» и возникшие из-за этого энергетические проблемы.