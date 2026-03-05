Польша выступила против размещения войск НАТО на Украине в ущерб себе

В документе уточняется, что возможное привлечение войск государств альянса «не может осуществляться в ущерб надёжности гарантий безопасности для Польши и других союзников».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой для РФ отправку европейских войск на Украину в рамках «коалиции желающих». Лавров подчеркнул — Россия не допускает существования милитаризованного и националистического государства у своих границ. Любые гарантии безопасности для Киева должны учитывать интересы Российской Федерации.
