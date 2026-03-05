Ричмонд
В Саудовской Аравии сообщили о перехвате трех БПЛА над центром страны

Дроны сбили над округом Эль-Хардж, сообщило министерство обороны.

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии сбили три беспилотника в центральной части страны. Об этом сообщило саудовское министерство обороны.

«Три БПЛА были уничтожены в небе над округом Эль-Хардж (расположен в центре страны — прим. ТАСС)», — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

