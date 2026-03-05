В Саудовской Аравии сообщили о перехвате трех БПЛА над центром страны

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии сбили три беспилотника в центральной части страны. Об этом сообщило саудовское министерство обороны.
«Три БПЛА были уничтожены в небе над округом Эль-Хардж (расположен в центре страны — прим. ТАСС)», — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше