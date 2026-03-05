Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утечка нефти произошла в результате взрыва на танкере у берегов Кувейта

У побережья кувейтского города Мубарак-эль-Кабир произошёл взрыв на танкере, в результате чего в воде была замечена нефть, вытекающая из грузового отсека.

У побережья кувейтского города Мубарак-эль-Кабир произошёл взрыв на танкере, в результате чего в воде была замечена нефть, вытекающая из грузового отсека.

Как отмечает Reuters со ссылкой на Управление морской торговли Соединённого Королевства (UKMTO), это может привести к негативным последствиям для окружающей среды.

Судно также получило повреждения и начало набирать воду. Все члены экипажа при этом находятся в безопасности.

Днём ранее вблизи Ормузского пролива было атаковано грузовое судно под флагом Мальты.

Глава американского Минфина Скотт Бессент между тем заявил о готовности США обеспечить безопасность при проходе нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше