Утечка нефти произошла в результате взрыва на танкере у берегов Кувейта

У побережья кувейтского города Мубарак-эль-Кабир произошёл взрыв на танкере, в результате чего в воде была замечена нефть, вытекающая из грузового отсека.
Как отмечает Reuters со ссылкой на Управление морской торговли Соединённого Королевства (UKMTO), это может привести к негативным последствиям для окружающей среды.
Судно также получило повреждения и начало набирать воду. Все члены экипажа при этом находятся в безопасности.
Днём ранее вблизи Ормузского пролива было атаковано грузовое судно под флагом Мальты.