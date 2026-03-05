Вернувшаяся в Петербург россиянка рассказала, как пережила взрывы в Дубае

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Вернувшаяся в Петербург российская туристка рассказала РИА Новости, как прятались в убежище во время взрывов в Дубае.
Первый после приостановки полетов рейс из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду.
«Там не так страшно, первая ночь была очень страшная. Слышали (взрывы — ред.), видели из окна отеля. И мы сидели до четырех утра в убежище на первом этаже», — рассказала туристка.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
