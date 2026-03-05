Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вернувшаяся в Петербург россиянка рассказала, как пережила взрывы в Дубае

Вернувшаяся в РФ туристка рассказала, что пряталась в убежище при взрывых в ОАЭ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Вернувшаяся в Петербург российская туристка рассказала РИА Новости, как прятались в убежище во время взрывов в Дубае.

Первый после приостановки полетов рейс из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду.

«Там не так страшно, первая ночь была очень страшная. Слышали (взрывы — ред.), видели из окна отеля. И мы сидели до четырех утра в убежище на первом этаже», — рассказала туристка.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше